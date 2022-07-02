Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Transit filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Jim Caviezel ve James Frain gibi oyuncuların yer aldığı Transit filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

TRANSİT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir soygun yapılır. Hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için çaldıkları parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Yolda başına geleceklerden habersizdir.

TRANSİT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Antonio Negret’in üstlendiği, Jim Caviezel, James Frain, Elisabeth Röhm gibi usta oyuncuların yer aldığı 2012 yapımı “Transit”, Cuma gecesi Show TV’de!