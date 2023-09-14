Yaz transfer döneminde artık son dönemece girildi. Sezona büyük umutlarla giren kulüpler, takımlarına artık son takviyeleri gerçekleştiriyor. Futbolseverler ise, yaz transfer döneminin ne zaman ve saat kaçta biteceğine dair aramalar yapıyor. İşte, hem yaz transfer döneminin bitiş tarihi hem de kış transfer sezonu hakkında detaylar...