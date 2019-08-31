Transfer sezonu ne zaman kapanacak?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de 18 takım transferin son gününe kadar kadrolarına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken transfer döneminin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Futbolda "Ara transfer" olarak tanımlanan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 31 Ocak'ta tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE SEZON TAKVİMİ

16 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, 29 Aralık'ta devre arası tatiline girecek. Ligin ikinci yarısı ise 17, 18, 19 ve 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak. 2019-2020 sezonu 17 Mayıs 2020'de sona erecek.