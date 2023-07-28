Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2023-2024 yaz transfer döneminin sona ereceği tarih
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 futbol sezonu transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Bu kapsamda 26 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer sezonunun ne zaman sona ereceği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, transfer sezonunun başlamasıyla kadrolarını yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor. İşte 2023-2024 yaz transfer tescil sezonunun sona ereceği tarih...
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Yaz transfer döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi yaz transfer tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başlamıştı. Peki, "Transfer sezonu ne zaman bitiyor, transfer döneminin sona ermesine kaç gün kaldı?" İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile transfer döneminin biteceği tarih...
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
2023-2024 yaz transfer sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
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