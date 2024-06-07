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        Haberler Bilgi Spor Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig yaz dönemi transfer sezonu ne zaman açılıyor?

        Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig yaz dönemi transfer sezonu ne zaman açılıyor?

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından gözler yaz dönemi transfer dönemine çevrildi. Yurt genelinde futbolseverler söz konusu duruma ilişkin "2024-2025 Transfer sezonu ne zaman açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan takımlar için transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:49
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        • 1

          Süper Lig'de yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. 2023-2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Mourinho ile anlaşmasının ardından gözler "Transfer sezonu ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

        • 2

          TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

        • 3

          2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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