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Transfer sayısı ve yaş ortalamasında Süper Lig'in Avrupa'da rakibi yok!

Gelirleri azalan ve TFF'nin belirlediği harcama limitlerinin üzerine çıkamayan Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminde toplam 248 transfere imza attı. Bu anlamda Süper Lig'de Avrupa'nın 5 büyük liginden daha fazla transfer yapıldı. Ancak yaş ortalamasının yüksekliği de dikkat çekti.

09.10.2020 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Transfer sayısı ve yaş ortalamasında Süper Lig'in Avrupa'da rakibi yok!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde Avrupa'nın 5 büyük ligine kıyasla kadroya dahil edilen futbolcuların sayısının çokluğu ve yaş ortalamasının yüksekliği dikkati çekiyor.

Futbolda yaz transfer dönemi, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),Almanya (Bundesliga),İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin gelirlerinin azalması ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirlediği harcama limitlerine rağmen Süper Lig takımları, transfer yapmakta geri durmadı.

Alman internet sitesi "Transfermakt"ın verilerine göre bu süreçte Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırıldığında en fazla transfer Süper Lig'de yapıldı. Bu süreçte kadroya dahil edilen futbolcuların yaş ortalaması dikkate alındığında Süper Lig bu alanda da başı çekti.

Ligde yer alan 21 takım, yaz transfer döneminde toplam 248 futbolcuyu kadrosuna kattı. Süper Lig'de yapılan transferlerin yaş ortalaması ise 26,6 olarak ön plana çıktı.

TRANSFER SAYISINDA LİDER

Süper Lig, yaz transfer dönemini Avrupa'nın 5 büyük futbol ligine kıyasla oldukça hareketli geçirdi.

Ligde bu süreçte toplam 248 transfer gerçekleşti. Söz konusu 6 ligde yapılan transferler dikkate alındığında İtalya Serie A, bu alanda Süper Lig'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Birinci transfer periyodunda Serie A'da toplam 212 transfere imza atıldı. Avrupa'nın diğer 3 büyük liginde ise Süper Lig ve Serie A'ya göre transfer dönemi daha sessiz geçti.

Bu süreçte Fransa Ligue 1'de 138, İspanya La Liga'da 121 ve İngiltere Premier Lig'de 113 transfer yapıldı.

Almanya Bundesliga'da ise kulüpler toplam 97 futbolcuyu kadrolarına dahil etti.

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer sayıları ve "en"ler şöyle:

LigTransferEn fazla transfere imza atanEn az transfer yapan
Süper Lig248Fenerbahçe (18)Galatasaray, Demir Grup Sivasspor (7)
Serie A212Genoa, Spezia (20)Napoli (3)
Ligue 1138Nice, Lorient, Dijon (11)Montpellier (2)
La Liga121Cadiz (15)Real Madrid, Valencia (Transfer yok)
Premier Lig113Fulham (11)West Ham United (2)
Bundesliga97Union Berlin (11)Borussia Mönchengladbach (2)

TRANSFERLERİN YAŞ ORTAMALAMASI YÜKSEK

Avrupa'nın 5 büyük ligiyle karşılaştırıldığında Süper Lig'de transferlerin yaş ortalamasının yüksekliği göze çarpıyor.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların yaşları dikkate alındığında Süper Lig, 26,6'lık ortalamayla bu alanda başı çekiyor.

Süper Lig'i 24,7'lik yaş ortalamasıyla İtalya Serie A takip etti. Serie A'nın ardından Premier Lig 24,4, Ligue 1 24, Bundesliga 23,9 ve La Liga 23,5 sıralandı.

Yapılan transferlerin yaş ortalaması hesaplandığında oluşan sıralama şöyle:

LigYaş ortalaması
1. Süper Lig26,6
2. Serie A24,7
3. Premier Lig24,4
4. Ligue 124
5. Bundesliga23,9
6. La Liga23,5

Not: İngiltere Premier Lig takımları, 5-16 Ekim tarihlerinde sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabiliyor.

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