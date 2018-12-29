Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz" dedi.

Gevrek, şunları kaydetti: "Gelen teklifleri geri çevirmek olmaz. Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz. Her oyuncu, bu büyük takımlara transfer olmak ister. Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık'la ilgili görüşmelerimiz oldu ama net bir konuşma olmadı. İlerleyen dönemde yeni görüşmeler olacak. Sadık, bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir."