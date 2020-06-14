Transfer dönemi tarihi açıklandı!

FIFA, pandemi nedeniyle ara verilen liglerin yaz aylarına sarkması sonrasında transfer dönemine dair soru işaretlerini ortadan kaldırdı. FIFA, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre İngiltere'de transfer dönemi 18 Haziran'da başlayıp 10 Eylül'de, İspanya'da 1 Temmuz'da başlayıp 14 Eylül'de, Fransa'da 1 Temmuz'da başlayıp 18 Eylül'de, İtalya'da 1 Temmuz'da başlayıp 2 Eylül'de, Almanya'da ise 1 Temmuz'da başlayıp 2 Eylül'de biteceği belirtildi.