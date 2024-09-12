Transfer dönemi sona eriyor
Futbolseverlerin merakla takip ettiği yaz transfer dönemi, yarın saat 00:00'da sona erecek.
Giriş: 12.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:32
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, yarın gece yarısı itibarıyla bitecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
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