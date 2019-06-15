Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? sorusu futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) yaptığı duyuru ile transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. İşte 2019 - 2020 Transfer sezonu tarihleri

2019 - 2020 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 futbol sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.

Buna göre 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp, 2 Eylül'de bitecek.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.