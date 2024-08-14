TransAnatolia macerası 14. kez start alacak

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Doğa, macera ve sporu tek yarışta toplamayı başaran; bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia, 14. yılı için geri sayıma geçti. 31 Ağustos’ta Mersin’den start alacak yarış, İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da finish görecek.

Türkiye doğasının ormandan bozkıra sayısız coğrafyasına, serin havadan kavurucu sıcağa değişen iklimine tanıklık eden ve 15 il sınırından geçen 2.200 km’lik TransAnatolia parkurlarında bu yıl, Türk katılımcıların yanı sıra İtalya, İsviçre, Romanya, Andorra, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve İngiltere’den yarışçılar kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye’de Rally Raid tarzı yarışlara öncülük eden ve bu dalda yeni yarışçılar yetişmesini destekleyen TransAnatolia’da bu yıl 93 yarışmacı mücadele edecek. Geçen yıl TransAnaotlia’da dereceye giren Pol Tarres Roca ve Alessandro Botturi bu yıl da yarışta yerini aldı. Motorsporları dünyasının önemli fabrika takımlarından Yamaha, Sherco ve Ducati takımları TransAnatolia 2024’te yerini alırken, bu yıl SSV kategorisinde Japonya ve İngiltere'den de katılım var.