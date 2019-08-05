Batı Karadeniz’in tuvali Abant‘tan başlayıp Orta Anadolu’nun uçsuz bucaksız bozkırlarını katedecek ve dünyanın en sıradışı manzaralarını sunan Güneydoğu’da zirveye ulaşarak Göbeklitepe’de tamamlanacak olan TransAnatolia Rally Raid, 24–31 Ağustos tarihlerinde 2.300 kilometrelik dev bir yarışa hazırlanıyor.

HER ETAPTA FARKLI BİR COĞRAFYA

TransAnatolia Rally Raid’in ilk gününde ralliciler Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu katedecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen organizasyonun sponsorları arasında Mitsubishi Motor, General Tire, KTM, İzeltaş, Power Winch ve Fikirmedya bulunuyor.

HER SINIFTAN RALLİCİ KATILIYOR

TransAnatolia‘da bu yıl motosiklet, ATV, SSV, 4X4 Otomobil ve kamyon sınıfında ralliciler yarışacak. Uluslararası organizasyona 20‘ye yakın ülkeden rallicinin katılımı bekleniyor. Organizasyon boyunca 170 görevli ve gönüllü yer alacak, Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle Ulusal Medikal Kurtarma yarışlarda sağlık desteği verecek. Yarışlar boyunca anında müdahale etmek üzere 12 araçlık kurtarma ekibi kaza olasılığına karşı hazır olurken, basına özel 16 araçlık bir ekip ise basın mensuplarının yarışlardan en iyi görüntüleri alabilmelerine yardımcı olacak.

Organizasyon profesyonel katılımcıların yanı sıra ralli deneyimi yaşamak isteyen amatör sporculara da ev sahipliği yapıyor. TransAnatolia’nın macera grubu olarak adlandırılan üçüncü grup amatör katılımcıları parkurun diledikleri bölümlerini hiçbir değerlendirme kriteri olmadan katediyor, ancak günün sonunda kamplarında yarışçılarla aynı ortamı paylaşarak yarış atmosferini yaşıyor.

TÜRKİYE'YE 2. FIA ETKİNLİĞİNİ KAZANDIRMA ŞANSI

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olarak da düzenleniyor. Organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılacak.