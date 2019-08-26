Transanatolia'da ilk gün raporu

26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Transanatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yaptığı yazılı açıklamada, sporcuların 84 araçla mücadele ettiği yarışın ilk gününün Bolu'dan Haymana'ya uzanan ve 3 özel etaptan oluşan 365,67 kilometrelik parkurla başladığını hatırlattı.
Büyükpınar, yarışın yüksek hava sıcaklığında gerçekleştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yarışta motosiklet kategorisinde İtalyan Maurizio Gerini üç etapta da önde gelerek yarışta en iyi zamanı yaptı. Gerini'nin arkasından ikinci sırayı Nicola Quinto aldı. İtalyan Marco Borsi geriden gelerek üçüncü sıraya yerleşti. Said Yusuf Çakır ise yedinci olarak Türk yarışçılar arasında en iyi dereceyi yaptı.
Yarışın SSV kategorisinde ise Tsanko Tsankov ve Zornitsa Todorava'dan oluşan Bulgar ekibi yarışı birinci tamamladı. İkinci sırada ise Yves Tartarin ve Cedric Duple'den oluşan Fransız ekibi yer aldı. Türk ekibinden Necati Şahin ve Armağan Şahin Altun da yarışı üçüncü tamamladı. UTV kategorisinde yarışan Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment ikilisinden oluşan Türk takımının aracı 10 kilometrede yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışın ilk gününü tamamlayamadı."
OTOMOBİL KATEGORİSİNDE TÜRK TAKIMLAR EN İYİ DERECELERİ ALDI
Otomobil kategorisinde, Mitsubishi L200 ile yarışan Batuhan Korkut ve İlayda Hancı Korkut'un birinci sırada bitiş çizgisini gördüğünü aktaran Büyükpınar, Mitsubishi Pajero ile yarışan Benan Engin ve Uğur Tepe'nin ise ikinci sırayı aldığını, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Tolga Yılmaz ve Ebru Demirbay Erişti'nin yarışı üçüncü sırada tamamladığını bildirdi.
Büyükpınar, Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni'nin kamyon kategorisinde yarışı birinci tamamladığını aktararak, yarış esnasında İtalyan Antonio Cabini'nin parkurdan çıkarak çamura saplandığını, diğer yarışçılardan İtalyan Giulio Verzaletti ise gecikme cezasını göze alarak rakibinin yardımına gittiğini, iki yarışçının da yarışı ceza alarak tamamladığını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!