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Haberler Gündem 3. Sayfa "Tramvayda taciz" iddiasına tutuklama

Samsun'da "tramvayda taciz" iddiasına tutuklama

Samsun'da, tramvayda bir kadını taciz ettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından kovalamaca sonucu yakalandıktan sonra polisin gözaltına aldığı kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Giriş: 18.04.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

Samsun'da, tramvayda bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesinden İlkadım ilçesi istikametine seyir halinde olan tramvayda meydana geldi. İddiaya göre, N.Ü. adlı kadın tramvayda yolculuk esnasında bir kişinin birkaç kez kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu. Kadını taciz ettiği iddia edilen F.F.G., vatandaşlar tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Mağdur kadın da şüpheli hakkında şikâyetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan F.F.G. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.F.G. çıkarıldığı mahkemece "cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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