Tramvayda duman paniği

Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Topçular istasyonunda tramvay hareket halindeyken dumanlar yükseldi.

Tramvay hızlıca tahliye edilirken istasyonu yoğun duman kapladı.

Tramvay incelemenin ardından tehlikeli bir durum görünmemesi üzerine yoluna devam etti.