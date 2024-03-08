Tramvay motosiklete çarptı
İstanbul'un Fatih ilçesinde T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, motosikletli bir vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Fatih'te, tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Laleli Durağı yakınlarında ismi henüz öğrenilemeyen motosikletliye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylar ile tramvay arasına sıkışan motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri çalışmaların ardından normale döndü.
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