Tramvay ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpıştı. Olayda, tramvay yoluna girdiği belirtilen taksinin sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu.

DHA'da yer alan habere göre, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.