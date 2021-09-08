Trakya Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler aşı olma imkanı da buluyor

AA

İl Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda oluşturulan aşı uygulama alanında, henüz aşısını olmamış öğrenci, veli ve öğretim görevlilerine aşı uygulanıyor.

Trakya Üniversitesine kayıt yaptıran Mert Yıldırım, AA muhabirine, istediği üniversitede okumanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlk doz aşısını daha önce olduğunu, kayıt yaptırdıktan sonra da ikinci doz aşısını yaptırdığını anlatan Yıldırım, "Gerçekten güzel bir uygulama olmuş. Benim gibi birçok öğrenci var aşısını yaptırmamış veya tek doz aşı yaptırmış. Onlar da burada aşısını yaptırma fırsatı buluyor. İlgililere teşekkür ederim." dedi.

Aşı alanını ziyaret eden Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi aşı ekibi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 26 öğrenciye aşı yaptı.