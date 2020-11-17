Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi

Edirne Valiliği tarafından sağlanan ham maddeyi Çevre ve Enstrümental Laboratuvarı'nda yerli kaynaklarla işleyerek üretim yapan öğretim üyeleri, kentte kullanılan dezenfektanın büyük bölümünü ücretsiz üretiyor.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren önleyici çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Salgınla mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade eden Tabakoğlu, "İlk olarak sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik çalışma yaptık ve siperlikli korunaklı maske üretimini gerçekleştirdik. Salgının başladığı anda 20 yataklı yeni bir yoğun bakım ünitesi kazandırdık. Entübasyona alınan hastalar için dalgıç maskelerinden non-invaziv maskeler üreterek bir inovasyon gerçekleştirdik." dedi.
Ortam dezenfeksiyonunun sağlanması için hipokloröz asit üretmeye başladıklarını anlatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:
"Fen Fakültesi Kimya Bölümü bir anda fabrikaya dönüştü. Önce küçük kilolarla başlayan üretimler yüz kilolara ve tonlara çıktı. Şu anda 880 ton üretime ulaşılmış durumda. Tamamen ücretsiz olarak devlet dairelerine, okullara ve belediyelere dağıtıyoruz. İnşallah bu sayede ortam dezenfeksiyonu sağlarız, virüs yükünü azaltıp insanların hastalıkla karşılaşmasını engellemiş oluruz. Edirne Valiliği de ürettiğimiz dezenfektanları 20 bin farklı noktaya ulaştırarak apartmanların ve iş yerlerinin temizlenmesine katkı sağladı."
Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim ise talebe yetişmek için üretimi artırdıklarını ifade etti.
Dezenfektan üretiminin zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Zaim, "Biraz meşakkatli bir süreç çünkü klor çıkışı oluyor ve kendimizi koruyarak çalışıyoruz. Gelen taleplere yetişebilmek için günde 25 tona yakın konsantre malzeme üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 900 bin litre üretime ulaşmış durumdayız. Bunu bedelsiz üretiyoruz. Biz emeğimizi ve bilgimizi ortaya koyuyoruz. Sağlığın ve çevrenin korunması adına güzel bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.
TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da virüsün yayılmasını önleme konusunda bir nebze de olsa katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Üretime ara vermeden devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. Türkyılmaz, "Tüm hocalarımız gönüllü olarak çalışıyor. Bu dezenfektan kentimizde her noktaya gitti, hatta sınır ötesindeki soydaşlarımıza dahi ulaştırdık. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam etmekte." ifadelerini kullandı.
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