Trakya Üniversitesinde günde 8 ton dezenfektan üretiliyor

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından dezenfektan ihtiyacına cevap vermek için TÜ Çevre ve Enstrümental Laboratuvarı'nda Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim öncülüğünde yerli kaynaklarla çalışmaya başlayan öğretim üyeleri, üretim miktarını artırdı.
Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle üretilen dezenfektanlar, koronavirüs mücadelesinde hastane, kamu kurumları ve iş yerlerinin ilaçlanmasında kullanılıyor.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, günlük 500 litre kapasiteyle başlayan dezenfektan üretiminin 8 tona yükseldiğini bildirdi.
Öğretim üyelerinin gönüllük esasıyla çalıştığını aktaran Tabakoğlu, "Hocalarımızın araştırmaları sonucunda, temizlikte kullanılan çamaşır suyundan 80 kat daha aktif, insan için güvenli, ucuz bir molekül tespit edildi ve hızla çalışmalara başlandı. 100, 200 ve ardından 500 litre ile başlayan üretim, bugün 8 tona ulaşmış durumda. İlin tamamına, sınır kapılarına, cezaevlerine, askeriyeye, okullara, belediyelere, hastanelere bu dezenfektan madde gönderiliyor ve güvenle kullanılıyor. Viral yük dediğimiz yükü azaltacak önlemler bu şekilde sağlanmış oluyor." diye konuştu.
Prof. Dr. Tabakoğlu, insan sağlığı için böyle faydalı bir iş yapmanın gurur verici olduğunu belirterek "Bilim yuvalarının önemi de böyle durumlarda bir kez daha ortaya çıkıyor. Üniversitemiz bir eğitim kurumuydu, bir anda fabrikaya dönüştü. İnşallah ülkemiz bu krizden böyle güzel örneklerle çıkacak." ifadelerini kullandı.
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