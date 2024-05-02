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        Haberler Gündem Güncel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

        Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısındaki yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:18
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          Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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          Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

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          Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler aşağı katlara indirildi.

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          İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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          Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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