Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın
Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısındaki yangın kontrol altına alındı
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Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.
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Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler aşağı katlara indirildi.
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İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.