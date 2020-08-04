Trakya Üniversitesi "Radyo Günebakan" ile Balkanlar'a seslenecek

Adını, kentin simgelerinden ayçiçeğinin yöredeki isminden alan radyo, test yayınına başladı. Radyo Günebakan, yayınını FM 108.0 frekansı üzerinden gerçekleştirecek.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, radyonun stüdyolarını ve kayıt odasını ziyaret etti.
Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, uzun süredir üzerinde çalıştıkları radyo projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Radyo yayınlarının, üniversite ile bölge halkı ve özellikle Balkanlar arasında köprü vazifesi göreceğini belirten Tabakoğlu, şöyle konuştu:
"Üniversitemizde yapılan etkinlikleri ve hayata geçirdiğimiz yenilikleri daha hızlı, sağlıklı ve şeffaf şekilde duyurmak, kaliteli yayın akışıyla dinleyicilerin yaşamına değer katmak, bölgede radyoculuğa yeni bir soluk getirmek amacıyla attığımız bu adım, bizlere daha geniş kitlelere ulaşma şansı verecek. Radyo Günebakan ile sadece Edirne’ye değil, bölge geneline ve Balkanlar'a da yayın yaparak geniş kitlelere ulaşmayı planlıyoruz. Yayınlarımız ayrıca internet üzerinden tüm dünyaya ulaşacak."
Radyo Günebakan Genel Yayın Yönetmeni Dr. Öğretim Üyesi Başar Hatırnaz da radyonun, ufukları açacak yayınlarıyla Trakya ve Balkanlar'ın buluşma noktası olacağını dile getirdi.
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