Trakya Üniversitesi'nde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Romanya Türk Demokrat Birliği üyeleri, Rektör Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette, iş birlikleri ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Rektör Tabakoğlu, konuklarına üniversitesinin misyonu dahilinde Balkan ülkelerinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini anlattı.
Üniversitede eğitim verilen dillere Rumence'nin ekleneceğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"TÜ'de Romanya’dan gelen 17 öğrenci öğrenim görüyor. Üniversite bünyesinde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açmayı düşünüyoruz. Romanya ile var olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.
Sizler bizi ve ülkemizi Romanya’da ve Balkanlarda en iyi şekilde temsil ediyorsunuz.Oradaki soydaşlarımız için çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla iş birliği gerçekleştireceğiz."
Romanya Türk Demokrat Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan Bormambet ise TÜ ile sosyal, kültürel ve sanatsal projelerde buluşmayı hedeflediklerini belirtti.
Bormambet güzel işlere imza atılacağına inancının sonsuz olduğunu ifade ederek, "Sizlerle ve çalışmalarınızla gurur duyuyoruz. Sizlerin buradaki varlığı ve Balkanlar genelinde gerçekleştirdiği birbirinden güzel çalışmalar bizlere güç ve heyecan katıyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!