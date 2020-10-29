Trakya Üniversitesi'nde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Romanya Türk Demokrat Birliği üyeleri, Rektör Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iş birlikleri ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, konuklarına üniversitesinin misyonu dahilinde Balkan ülkelerinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

Üniversitede eğitim verilen dillere Rumence'nin ekleneceğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"TÜ'de Romanya’dan gelen 17 öğrenci öğrenim görüyor. Üniversite bünyesinde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açmayı düşünüyoruz. Romanya ile var olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.

Sizler bizi ve ülkemizi Romanya’da ve Balkanlarda en iyi şekilde temsil ediyorsunuz.Oradaki soydaşlarımız için çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla iş birliği gerçekleştireceğiz."

Romanya Türk Demokrat Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan Bormambet ise TÜ ile sosyal, kültürel ve sanatsal projelerde buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bormambet güzel işlere imza atılacağına inancının sonsuz olduğunu ifade ederek, "Sizlerle ve çalışmalarınızla gurur duyuyoruz. Sizlerin buradaki varlığı ve Balkanlar genelinde gerçekleştirdiği birbirinden güzel çalışmalar bizlere güç ve heyecan katıyor." dedi.