Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Trakya Üniversitesi Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu Balkan Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.
Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlarla ilgili hazırlanan video izlendi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin amansız bir akına son verdiğini söyledi.
Ülke üzerinde emelleri olanların 15 Temmuz'da Türkiye'yi Suriye ya da Irak gibi yapmak istediğini belirten Tabakoğlu, "Türkiye'yi paramparça etmek istediler, kan gövdeyi götürsün istediler, birbirlerine girsinler istediler. Ama bu milletin hikayesini iyi okumak lazım. Nasıl Çanakkale'de yedi düvelle geldiler, toplarıyla, tüfekleriyle ve gemileriyle geldiler. Şimdi de güncel silahlarıyla geldiler. Sosyal medyasıyla, ekonomisiyle geliyor. Daha da gelecekler. Gelecekleri varsa görecekleri de var." diye konuştu.
Yeni nesle bunun iyi anlatılması gerektiğini dile getiren Tabakoğlu, "Uyan deme zamanı artık. Uyandırırsak gençliğimizi bize kimse yaklaşamaz." ifadesini kullandı.
Artık Türk birliğinin konuşulduğu bir dönemin yaşandığına vurgu yapan Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Bakın Türk Birliği konuşuluyor ve şimdi Müslüman coğrafya çok ayrı bakıyor. Korktukça korkuyor, titredikçe titriyorlar, sinirlendikçe sinirleniyorlar, yine gelsinler. Bu millet artık ayağa kalktı yürüyüşüne devam ediyor. Çanakkale'de gencecik öğrenciler şehit oldular. Onların yürüyemediği yolları da biz yürüyeceğiz. Koşacağız. Kurda kuşa bu memleketi teslim etmeyeceğiz."
Dünyada "Türkiye" diye yatıp kalkan kardeşlerinin olduğunu aktaran Tabakoğlu, Türkiye'de bir şey olsa Balkanlar'ın ayağa kalkacağını dile getirdi.
Programa, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Başkanı Hişam Emin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!