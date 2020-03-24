Trakya Üniversitesi koronavirüs kaynaklı olumsuzluklar nedeniyle kira talebinde bulunmayacak

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Üniversiteden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecindeki sorumluluğun bilinciyle, kiracılarla yapılan sözleşmede yer alan maddeye uyulacağı ifade edildi.

Açıklamada, sözleşmede yer alan, "Tabii afetler (yangın, deprem, su basması vs.),ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt, gibi kısmi hak kullanımından doğan imkansızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüz ölçümünün değiştirilmesi ve benzeri taleplerde bulunamaz." maddesi hatırlatılarak, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, söz konusu mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar kiracılardan herhangi bir kira talebinde bulunulmayacağı ifade edildi.