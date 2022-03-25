Trakya'da Pavli heyecanı

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine, belediye meclisi kararı ile bu yıl panayırın 8-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Panayırın Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olma özelliği taşıdığını ifade eden Açıkel, 3 bin 500 kişinin yaşadığı ilçelerinde panayır zamanında nüfusun 150 binlere ulaştığını belirtti.
Bu yıl 112. kez kurulacak Pavli Panayırı'nın tarihe tanıklık ettiğini anlatan Açıkel, "Panayırımız gerçekten görülmeye değer. Tarihe tanıklık etmek isteyenler eylül ayında kesinlikle Pehlivanköy'de olmalı. Yöre halkının heyecanla beklediği panayırda çok keyifli zaman geçiyor." diye konuştu.
YÖRE HALKI RÖMORKLARDA KONAKLIYOR
Ergene Nehri kenarına içinde büyük bir lunapark, satışların yapıldığı tezgahlar, açık hava lokantalarının bulunduğu dört gün boyunca kurulan panayırın tamamını yaşamak isteyen yöre halkı konaklamalarını römorklarda yapıyor.
Panayır alanına çektikleri römorkların içini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatarak konaklayacakları alan oluşturan panayır sevdalıları heyecanla o günü bekliyor.
"Römork otel" adı verilen konaklama alanına sıra sıra dizilen römorklarda kalınarak yaşatılan geleneksel kültür, geçmişi geleceğe taşımaya devam ediyor.
Yöre halkı yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını panayır alanında satışa sunarken, gece saatlerinde ise römork çevrelerinde doyasıya eğleniyor.
Renkli görüntülere sahne olan panayırda, Roman vatandaşlar, kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyorlar.
"İğne atılsa yere düşmeyecek" kadar kalabalık olan panayırda lunapark eğlencesi dikkati çekiyor.
Büyük bir alanda kurulan lunapark ve farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılanlar, bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!