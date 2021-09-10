AA

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı kuruldu.

Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır Zübeyde Hanım Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada milletlerin, tarihleriyle, geçmişleriyle geleceğe hayatlarını yansıtarak millet olduklarını söyledi.

Pavli Panayırı'nın Trakya için önemli olduğunun altını çizen Bilgin, panayır ile yöre halkının birlik ve beraberliğinin arttığını kaydetti.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel de Sultan II. Abdülhamid'in fermanıyla bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla kurulan panayırın, Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olduğunu bildirdi.

Panayırın, 400'den fazla esnafın bulunduğu 110 dönümlük alana kurulduğunu dile getiren Açıkel, "Bölge halkının yetiştirdiği ürünleri satışa sunduğu, hasat sonu eğlendiği, mevsimlik ve yıllık ihtiyaçlarını karşıladığı büyük bir eğlence ve alışveriş merkezidir. Her yıl büyük bir ilgi ile beklenen panayırımız bir yandan bölge halkının eğlence ve alışveriş ihtiyacını karşılamayı sürdürürken bir yandan da geleneklerin ve kültürün yaşatılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir" diye konuştu.

Programda CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ile mehteran ekibi gösteri sundu. Vali Bilgin ve beraberindekiler daha sonra panayırın açılış kurdelesini kesti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kurulamayan panayırda bu yıl etkinlikler pazar gününe kadar sürecek.