Trakya gazı için ortak arıyor

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Valeura CEO'su Sean Guest, şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar neticesinde Trakya havzasında kayda değer miktarda doğal gaz olduğundan emin olduklarını söyledi.

Mevcut kuyularda gerçekleştirilen üretim testlerinde sürdürülebilir ticari gaz akışına henüz ulaşamadıklarını aktaran Guest, Kuzey Amerika'daki deneyimlerine dayanarak, ticari gaz akışı sağlanabilecek alanların ortalama olarak 10 kuyu açılması sonucunda daha iyi anlaşılacağının ve netleşeceğinin altını çizerek, "Yeni sondaj alanlarımızı belirledik, 2020'nin başında projeyi ortak olarak yürüttüğümüz partnerimiz Equinor’un ortaklıktan ayrılması sebebi ile yeni ortaklık arayışı içerisindeyiz." diye konuştu.

Guest, son 2 yılın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), küresel ekonomi ve düşük gaz fiyatları nedeniyle çok zor geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak Avrupa'da son dönemde yaşanan gaz arz sorunları ve fiyatlardaki keskin artış, büyük potansiyele sahip gaz bölgelerine ilgiyi artırıyor. Trakya bölgesinde gerçekleştirilen sondaj operasyonları ve test çalışmaları için bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Bu yatırımlar ve çalışmalar sonucunda edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile tüm verileri entegre ederek daha yüksek başarı şansı olan yeni sondaj alanları tanımladık. Umarım 2022'de yeni bir ortakla sondaj operasyonlarına geri döneriz."

Türkiye'deki yatırımları konusunda her zaman heyecanlı olduklarını dile getiren Guest, "Hem hükümet hem bölgesel yönetimler çalışmalarımıza destek oluyor. Doğal gaz ithalat rakamları ve fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, Trakya'da büyük bir yerli gaz kaynağına sahip olmanın ne kadar önemli bir proje olacağının da farkındayız." ifadelerini kullandı.

Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda Trakya'da büyük bir gaz rezervi bulduklarını ve bu potansiyeli gaz akışına çevirmek için çalışmaların sürdürüleceğini duyurmuştu.

Valeura'nın hisseleri Kanada ve İngiltere'de çeşitli borsalarda işlem görüyor.