AA

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden bu yılın ocak-haziran döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin tarım ve sanayi ürünlerinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini ifade eden Şahin, "Yılın ilk 6 ayında Trakya'dan dünyanın farklı ülkelerine yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2019 yılının ilk 6 ayında ise 1 milyar 94 bin dolarlık ihracat yapılmıştı." dedi.

Trakya'dan ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Yılın ilk 6 ayında ağırlıklı olarak 12 ülkeyle ticaret yaptık. Bu dönemde Tekirdağ'ın ihracatı 107 milyon 603 bin dolar, Kırklareli'ninki 5 milyon 956 bin dolar azalırken, Edirne ihracatını 2 milyon 651 bin dolar artırdı.

Trakya'dan yapılan ihracat ağırlıklı olarak öğütülmüş hububat ve sebzeler, plastik ürünler, sentetik ve kauçuk ürünler, değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller, elektrikli ev aletleri, mobilya, makineler, temel kimyasal maddeler, işlenmiş et ve balık ürünleri, ahşap plaka ve levhalar, işlenmiş sebze ve meyveler, nişastalı ürünler ve giyim eşyası gibi ürünlerden oluşuyor."

Trakya'da en çok ihracat yapan ilin Tekirdağ olduğunu dile getiren Şahin, "Edirne'nin en çok ihracat yaptığı ülke Belçika, Kırklareli'nin en çok ihracat yaptığı ülke Angola, Tekirdağ'ın ise Almanya oldu." ifadelerini kullandı.

Otomotiv yan sanayi, tekstil ve bazı sektörlerin nisan başında üretime ara verdiğini hatırlatan Şahin, mayıs başında ilk önce tekstil daha sonra otomotiv ve diğer sektörlerin tekrar çalışmaya başladığını anlattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ihracatı olumsuz etkiledi. 2020 yılının ilk 6 ayında Trakya'dan toplam ihracatın yaklaşık 1 milyar doları bulduğunu görüyoruz. Bu veri geçen yılın ilk döneminden 100 milyon dolar daha kötü bir performansa işaret ediyor. Tüm bu veriler gösteriyor ki salgının etkisi mart ayında görülmeye başladı. Özellikle nisan, mayıs, haziran rakamlarına baktığımızda dış ticarette bir düşüş olduğunu görüyoruz."

Mahmut Şahin, "Pandemi süreci küresel tedarik zincirinde köklü değişiklikler getirecek. Biz ülke olarak da Trakya olarak da yeni tekliflere ve yeni işlere hem açığız hem de hazırız." dedi.