Trakya'da vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz dışarı çıkmıyor

AA muhabirleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kentlerin en işlek caddelerinde gözlem yaptı.
Trakya'daki illerde halkın toplum sağlığı için son derece önemli olan maske takma hassasiyetine büyük oradan uyduğu gözlendi.
-Edirne
Edirne'de vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.
Kentin en yoğun yerlerinden Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların yüzde 90'ı maskesiz dolaşmıyor.
Kent sakinlerinden Şaban Üner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske takmanın salgının önüne geçmedeki en önemli önlem olduğunu söyledi.
Hasan Çelebi de sosyal mesafe ve maske tedbirine uyduğunu ifade etti. Motosiklet kullanırken dahi maske taktığını anlatan Çelebi, salgından korunmanın en kolay yolunun maske takmak olduğunu dile getirdi.
Nebiye Baskar ise zorunlu ihtiyaçlar için pazara ya da markete çıktığında maske kullanmaya özen gösterdiğini kaydetti.
- Kırklareli
Kırklareli'nde Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların büyük bir bölümü maskelerini takarken, bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Çok az sayıda maskeleri koluna, çenesine ve cebine koyan vatandaşlar polis ekiplerini gördüğünde bunları takmaya çalışıyor.
-Tekirdağ
Tekirdağ'da vatandaşların genelde maske taktığı gözlendi.
Kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde vatandaşların çoğunluğu maske takarken, az sayıda vatandaşın bu önlemi almadığı görüldü. Vatandaşların yaklaşık yüzde 80'ni maske kuralına uyuyor.
Kent sakinlerinden Hasan Bedel maske takmayanların kendilerini ve çevresindekileri düşünmediğini dile getirdi.
Bedel, yetkilerin söylediği bütün tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini aktararak, "Ben vatandaş olarak üzerime düşeni fazlasıyla yapıyorum. Salgın ülkemizde de dünyada da hala devam ediyor. Bu yüzden insanların duyarlı ve dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Uzmanların da belirttiği gibi maske ve mesafe kuralları çok önemli. Maske tedbirine herkesin uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
,Özgün Tiran,Mesut Karaduman
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