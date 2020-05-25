Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim

AA

Edirne'de cadde ve sokaklar, bayramın ikinci gününde de boş kaldı.

Kentin işlek cadde ve kavşaklarında görevli polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti, işlerini bitirip kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

Ayrıca tarlaya giden çiftçilerin de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri ve kimlik kontrolleri yapıldı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde meydanlar boş kaldı.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, en sakin günlerinden birini yaşıyor. Polis ekipleri araçlarda belge ve kimlik kontrolü yaptı.

Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sakinliğiyle dikkati çekti.

Polis ekipleri dışarıda olanlara uyarılarda bulundu.

,Özgün Tiran,Mesut Karaduman