Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim - EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ

AA

Edirne'de cadde ve sokaklar, bayramın ve kısıtlamanın son gününde de boş kaldı.Kentin normal zamanlarda işlek cadde ve kavşaklarında görevli polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara işlerini bitirip kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.Ayrıca şehir çıkışındaki kontrol noktalarında, tarlaya giden çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.- TekirdağTekirdağ'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sessizliğe büründü.Polis ekipleri, dışarıda olanlara uyarılarda bulundu.- KırklareliKırklareli'nde de sessizlik hakim oldu.Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, en sakin günlerinden birini yaşıyor.Polis ekipleri, araçlarda belge ve kimlik kontrolü yaptı.