Trakya'da sağanak yağış

Edirne'de hafif başlayan yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı. Tekirdağ'da sağanak kent merkezinde ve ilçelerde etkisini gösterdi.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli'nde de sağanak yer yer şiddetini artırarak etkili oldu.

Sağanağın Trakya genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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