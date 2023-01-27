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Trakya'da sağanak etkili oldu

Son dönemlerde kuraklığın etkili olduğu Trakya'da sağanak yağış yer yer etkisini gösterdi

Giriş: 27.01.2023 - 22:06 | Güncelleme: ABONE OL
Trakya'da sağanak etkili oldu
Trakya'da sağanak yağış
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AA

Edirne'de hafif başlayan yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı. Tekirdağ'da sağanak kent merkezinde ve ilçelerde etkisini gösterdi.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli'nde de sağanak yer yer şiddetini artırarak etkili oldu.

Sağanağın Trakya genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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