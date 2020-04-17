Trakya'da kent merkezleri hariç "evde kal" çağrılarına uyuluyor

AA

Edirne'de sokak ve caddeler büyük ölçüde boş kaldı.Banka şubelerinin olduğu Saraçlar Caddesi'nde az da olsa yoğunluk yaşanıyor.Banka önünde işlem yaptırmak için sırasının gelmesini bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyuyor.Tedbirler kapsamında girişlerin kısıtlandığı Saraçlar'da, polis ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor.Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinin oluşturduğu ve "altın üçgen" olarak tanımlanan alanda da, az da olsa araç ve insan hareketliliği gözlendi.Vatandaşlara sık sık "evde kal" anonsları yapılıyor.- KırklareliKırklareli'nde büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ederken, bazı meydan, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliği gözlendi.Özgürlük ve Demokrasi Meydanı sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az da olsa hareketlilik göze çarptı.Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.- TekirdağTekirdağ kent merkezindeki Hükümet Caddesi'nde bulunan bankaların önlerinde zaman zaman insan hareketliliği gözleniyor.Zabıta ve polis ekipleri, kent genelinde devriye ve denetimlerini sürdürüyor.Kentin işlek yerleri Köprübaşı, Cumhuriyet ve Hasan Ali Yücel meydanları ile tarihi bedestende, vatandaşlar alışveriş için zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.Öte yandan Hükümet Caddesi ve Köprübaşı mevkisinde az da olsa araç trafiği gözlendi.