Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor - EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ

AA

Edirne'de cadde ve sokaklar büyük oranda boş bir görüntü oluşturdu. Girişleri kısıtlanan ve polis ekiplerince ateş ölçümü yapılan Saraçlar Caddesi'nde az da olsa hareketlilik gözlendi.Selimiye Meydanı'nda ise sessizlik hakim.Ekipler denetimlerini sürdürürken, kent genelinde evde kal çağrıları yapılıyor.- KırklareliKırklareli'nde de hafta sonu olması nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.Vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrısına uyduğu, dışarıya çıkanlarında maske taktığı görüldü.Özgürlük ve Demokrasi, Yayla ve Cumhuriyet meydanlarının da sessizlik hakim.Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.- TekirdağTekirdağ'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.Hafta sonu olması nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde diğer günlere göre yoğunluğun azaldığı görüldü.Sokağa çıkanların da sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.