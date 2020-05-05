Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

AA

Edirne'de güneşli havaya rağmen sokaklar boş kaldı.Selimiye Meydanı ve çevresi sakin günlerinden birini yaşıyor.Kentin en işlek noktası olan Saraçlar Caddesi'nde ise fatura ödeme noktaları ve bankaların önünde hareketlilik gözlendi.Edirne'nin tüm mahallelerinde hoparlörlerden zorunlu bir durum olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.- KırklareliKırklareli'nde vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu, ancak düne göre hareketliliğin biraz daha arttığı görüldü.Özellikle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda insan ve araç trafiğinde artış yaşandı.Polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.- TekirdağTekirdağ'da da koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.