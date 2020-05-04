Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

AA

Edirne'de yağmur ve serin havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.Hafta başı olması nedeniyle banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarında yoğunluk oluştu.Vatandaşlar buralarda sosyal mesafe kuralına uyuyor.Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri ateş ölçümü gerçekleştiriyor.Öte yandan, kent merkezi ve Selimiye Meydanı çevresinde az araç trafiği gözlendi.- KırklareliKırklareli'nde vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu gözlendi.Hava sıcaklığının düşmesi ve kuvvetli sağanağın da etkisiyle Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla meydanlarında sessizlik hakim oldu.Polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.- TekirdağTekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yağmurlu ve serin havanın da etkisiyle "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.Hafta başı olması dolayısıyla kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.