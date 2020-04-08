Trakya'da "evde kal" çağrısına uyuluyor

AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi boş bir görüntü oluşturdu. Girişi ve ara yolları bariyerlerle kapatılan Saraçlar Caddesi'ne vatandaşlar ateşi ölçülerek alınıyor. Bankada ya da fatura ödeme konusunda mazereti olmayanlar caddeye alınmıyor.Dışarıda olan kişilere işlerini bitirdikten sonra bir an önce eve gitmeleri uyarısında bulunan polis ve zabıta ekipleri, maskesi olmayanlara da maske dağıtıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, büyük çoğunlukla koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyuyor.Kentte, vatandaşlar, önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.Normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nde sakinlik hakimdi.

Kırklareli Valiliğince kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Kentte Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar ise okudukları ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kalın" çağrısına uyuyor.

Öte yandan zabıta ve polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Değirmenaltı bölgesi ile sahil dolgu alanı, Hasan Ali Yücel Meydanı, Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve Bedesten Çarsısı sakin günlerinden birini yaşıyor.