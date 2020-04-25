Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

AA

Edirne'de hafta sonu ve güneşli havaya rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların ateşini ölçüyor.

Kent merkezi ve Selimiye Meydanı çevresinde düşük seviyede araç trafiği gözlendi.

Edirne'nin tüm mahallelerinde hoparlörlerden dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de vatandaşların uzmanların "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi.

Hafta sonu olması nedeniyle cadde ve sokaklarda önceki günlere göre hareketliliğin biraz daha az olduğu görülüyor.

Özgürlük ve Demokrasi ile Yayla meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sokaklar boş kaldı.

Tekirdağlılar, sadece ilaç gibi alışverişleri ve hastaneye gitmek için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.