Trakya'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

AA

Edirne'de cadde ve sokakların büyük bölümü boş kaldı. Kent merkezi ve Selimiye Meydanı'da ise araç hareketliliği ve insan yoğunluğunda düne göre artış gözlendi.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçmeyi sürdürüyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman insan ve araç trafiğinde artış yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen kentte, bazı vatandaşların buna uymadığı dikkati çekti.

Polis ekipleri vatandaşları maske takmaları yönünde uyarıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

,Mesut Karaduman