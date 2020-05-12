Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

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Edirne'de cadde ve sokaklar büyük oranda boş bir görüntü oluşturdu.Güzel havanın da etkisiyle önceki güne göre az da olsa kentte hareketlilik gözleniyor. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekiplerince vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.Kent merkezindeki araç trafiğinde az da olsa yoğunluk yaşanıyor. Dışarıdaki vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.- KırklareliKırklareli'nde yaya ve araç trafiğinde düne göre artış yaşandı.Vatandaşlar uzmanların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyarken, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki yoğunluk göze çarpıyor.Kent sakinlerinin büyük bölümünün maske taktığı görüldü.- TekirdağTekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi