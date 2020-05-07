Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

Edirne'de kent merkezinde daha çok bankaların olduğu caddelerde insan hareketliliği gözleniyor. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri ateş ölçümü yapıyor. Fatura ödeme noktaları ve banka şubesi önünde sıra bekleyenler sosyal mesafe kuralına uyuyor. Kent merkezi dışındaki semtlerde daha az olan insan hareketliliğini de güzel havanın cazibesine kapılıp yürüyüş ve spor yapanlar oluşturuyor. Halka evde kalmaları yönünde anonslar yapılmaya devam ediliyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının artması ile cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinde artış yaşandı. Bazı kişiler banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kant sakinlerinin çoğunluğunun maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet ettiği görüldü.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da Kovid-19 mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruklar oluştu. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

,Özgün Tiran,Mesut Karaduman