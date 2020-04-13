Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Edirne'de hafta başı olması dolayısıyla kent merkezi, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde hareketlilik yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri girişi bariyerle sınırlandırılan caddede ateş ölçümü yaptı.
Bazı bankaların önünde kalabalıklar oluşurken, banka ve fatura ödeme noktaları dışında sokak ve caddeler boş bir görüntü sergiledi.
Vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yapılmaya devam ediliyor.
- Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına büyük oranda uyuyor.
Güneşli havanın etkili olduğu kentte, bazı meydan, cadde ve sokaklarda haftanın ilk günü insan ve araç hareketliliği oldu.
Kentteki büyük çoğunluk uzmanların çağrısına uyarak zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
Dışarıda olan vatandaşların da bir kısmı eldiven ve maske takarken, bazıları ise hiç tedbir almadı.
Kentte tedbirlerin ilk günlerine nazaran Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nde az sayıda hareketlilik yaşandı.
Kırklareli Valiliğince kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Kentte Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar ise okudukları ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.
- Tekirdağ'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının dün gece sona ermesinin ardından da Tekirdağ'da evde kal çağrısına uyuluyor.
Zabıta ve polis ekipleri de kent genelindeki devriye görevini sürdürerek, denetimlerini devam ettiriyor.
Değirmenaltı bölgesi ile sahil dolgu alanı, Hasan Ali Yücel, Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanları ve Bedesten Çarsısı'nda vatandaşlar alışveriş için ara ara yoğunluk oluşturdu.
Öte yandan Hükümet Caddesi ve Köprübaşı mevkinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.
,Ufuk Ertop,Mesut Karaduman
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