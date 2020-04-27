Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

AA

Edirne'de alınan tedbirlerle vatandaşların büyük çoğunluğunun evlerinde kaldığı görüldü.

Selimiye Meydanı ve çevresinde sabah saatlerinde sakinlik gözlendi.

Kentin en işlek noktasındaki Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde hafta başı olması dolayısıyla banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde yoğunluk oluştu.

Polis ve zabıta ekiplerince vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yapılıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuyor.

Hafta başı olması dolayısıyla cadde ve sokaklarda hafta sonuna göre hareketliliğin arttığı görülüyor.

Bazı vatandaşlar bankaların önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Özgürlük ve Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim.

Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, tedbirlere uymayanlar hakkında tutanak tutuyor. Kent merkezinde hoparlörlerden zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Hafta başı dolayısıyla kentin en işlek yerlerinden olan Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezindeki PTT şubesinin önünde kuyruk oluştu.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

,Özgün Tiran,Mesut Karaduman