Trakya'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor - EDİRNE

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edirne'de alınan tedbirlerle birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu evlerinde kalıyor. Kentin en işlek noktası olan ve girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi hafta içine oranla en sakin günlerinden birini yaşıyor.Polisi ekipleri cadde girişinde vatandaşların ateşini ölçüyor.
Edirne Belediyesi billboardlara Trakya şivesiyle "Evde kal." mesajları yazarken, polis ve zabıta ekipleri de vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
- Kırklareli
Kırklareli'nde hafta içi ara ara yoğunluk oluşan meydan ve caddeler, bugün en sakin günlerinden birini yaşıyor.Vatandaşların büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim.
Valilik, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara astığı "Evde kal" ve "14 kural" afişleriyle vatandaşları uyarıyor.Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemiyle, zabıta ve polisler ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar da okudukları ezanının ardından, vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar, sokaklar, caddeler sessizliğe büründü.Tekirdağlılar, sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.
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