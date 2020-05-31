Trakya'da "Evde kal" çağrılarına büyük ölçüde uyuluyor

Edirne'de hafta sonu olması nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ateş ölçümü devam ediyor. Kent merkezinde araç ve yaya hareketliliği öğle saatlerinden sonra artıyor.

Genelde maskeyle dışarıda dolaşan vatandaşlar büyük oranda sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde meydan ve caddelerde, hafta sonu sakinliği yaşanıyor.

Kentte, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulurken, insan ve araç hareketliliğinde azalma yaşandı.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim. Kentte sokağa çıkan vatandaşların ise büyük bölümü maske takarak önlem alıyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğu zaruri ihtiyaçlar dışında hafta sonunu evde kalarak geçirmeyi tercih etti.

Tekirdağ'da hafta içine göre kentin işlek caddelerinde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Sokağa çıkanların büyük çoğunluğu ise sosyal mesafe kuralına uyarak, maske taktı.

,Ufuk Ertop,Mesut Karaduman