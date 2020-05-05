Trakya'da "enerji timlerinin" yoğun ramazan mesaisi

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, ramazanda da özveriyle çalışıyor.Arıza anonsu geldikten sonra müdahale için bölgeye giden ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp güvenlik önlemlerini aldıktan sonra arızaya müdahale ediyor.İhbar üzerine zaman zaman iftar ve sahurlarını yarıda bırakan ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takmayı da ihmal etmiyor.- "Bu dönemde enerjiyi kesintisiz verebilmek önemli"TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya bölgesinde enerjiyi, kaliteli, sürekli ve kesintisiz vermek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.Koronavirüs sürecinde insanların mağdur olmaması için daha yoğun çalıştıklarını belirten Bilgili, "Uzaktan eğitim, evden çalışma gibi değişen şartlar nedeniyle kesintisiz elektrik dağıtımı bu dönemde önemli. Salgın tedbirleri nedeniyle saha çalışmaları güçleşse de tüm ekipler kesintisiz enerji ve kaliteli hizmet için görev bilincinde." dedi.Elektrik arıza onarım personeli Yalın Ertemel de insanların elektriksiz kalmaması için sürekli sahada olduklarını dile getirdi.Bu işi topluma bir görev olarak benimsediklerini anlatan Ertemel, "Kötü hava koşulları da olsa salgın da olsa biz çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.Salgın döneminde insanların daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ertemel, şöyle konuştu:"Öğrencilerimiz eğitimlerini evlerinde alıyor. Hastanelerimiz de bu süreçte yoğun çalışıyor. Bunların olması için de enerji gerekli. Biz de bu enerjinin sağlanacağı mutfak kısmındayız. Bizler 'görünmez kahramanlar' olarak bu enerjinin kesintisiz verilmesi için çalışıyoruz. Sofraya oturduğumuz da yemek yerken anons gelince 'yemeği bitirip öyle gidelim' diyemiyoruz. Yemeği bırakıp hemen arızaya müdahale için bölgeye hareket ediyoruz. Çünkü arıza bazı insanlar için hayati önem taşıyabiliyor. Bazı yatağa bağlı hastalar oluyor onlar için elektrik çok önemli."
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