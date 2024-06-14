Trakya'da dolu yağışı etkili oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağış anından kuvvetli rüzgar, fırtına, yerel dolu yağışı, hortum riski ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini uyardı. Uyarının ardından öğleden sonra Trakya'nın bazı kesimlerinde yağmur ve dolu yağış etkili oldu.

Edirne'nin yüksek kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Hayrabolu, Çerkezköy ilçelerinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'de dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Trafikte seyreden araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri dolunun etkili olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.