Trakya'da 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı.
Trakya genelinde saat 11.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.
Edirne'de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.
Bazı yaşlılar yolda gördükleri arkadaşlarıyla tokalaşmak yerine sosyal mesafe kuralına uyarak ellerindeki bastonları havaya kaldırarak selamlaştı.
Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik iznin ardından evlerine geri dönecek.
- "Sağlığımız için de bu çok güzel oldu"
Kırklareli'nde yaşayan 78 yaşındaki Nazmiye Kılıç, sokağa çıkarak bir süredir görüşemediği ablası 80 Yurdanur Yastın ile çocuk parkında buluştu.
Sosyal mesafe kuralını gözeterek bir süre yürüyüş yapan iki kardeş, uzun aranın ardından buluşmanın heyecanını yaşadı.
Nazmiye Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koronavirüsün bir an önce son bulmasını diledi.
Bir süredir telefon ile görüşebildiği kardeşlerini özlediğini ifade eden Kılıç, virüs nedeniyle herkesin evlerinde sosyal izolasyonda kaldığını hatırlattı.
Kılıç, uzun aranın ardından yürüyüş yapmanın bacaklarına iyi geldiğini kaydederek, "Sağlığımız için de bu çok güzel oldu. İnşallah artık hayat normale döner de herkes rahat bir nefes alır. Uzun bir aranın ardından bizlerin yeniden sokağa çıkmasına müsaade eden devlet yetkililerine teşekkür ederiz." diye konuştu.
- "Evimin önünde yürüyüş yapabilmek çok iyi geldi"
Tekirdağ'da yaşayan 81 yaşındaki Sevim Cinci de uzun aradan sonra dışarı çıkabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Kısa da olsa dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Cinci, "Uzun süredir dışarı çıkamadığımız için sıkılmıştık. Kısa da olsa dışarı çıkabildiğim için çok mutluyum. Dışarı evimin önünde yürüyüş yapabilmek çok iyi geldi. Ruhen de dışarı çıkmak beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Muhabir : Ekip
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!