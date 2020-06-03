Trakya'da 18 yaş altındakiler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

AA

Edirne'de parkları dolduran çocuklar, güzel havanın tadını çıkararak gönüllerince oynadı. Kimisi parktaki çimlerde arkadaşlarıyla maç yaptı, kimisi spor alınanda vakit geçirdi.

Mahmut Kerem Katmer (12),AA muhabirine, önceden planladıkları gibi arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi.

Parkta futbol oynadıklarını belirten Katmer, "İzin zamanımızı değerlendireceğiz. 20.00'ye kadar iznimiz var." dedi

Mert Can Çelik (10) de evde çok sıkıldığını ve iznin kendilerine çok iyi geldiğini ifade ederek, "Evde telefonda oyun oynuyorum ya da ders çalışıyorum. Bugün parkta hem spor yapacağım hem de arkadaşlarımla buluşacağım." diye konuştu.

- Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da da saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmaya başlayan çocuk ve gençler, aileleriyle Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yaptı.

Bazı çocuklar parklarda bisiklete binerken, bazı gençler de arkadaşlarıyla buluşup açık alanlarda zaman geçirdi.

Kırklareli'nde de çocuklar park ve yeşil alanları doldurdu.

Bazı çocuklar festival alanında top oynayıp bisiklete bindi, bazıları da uçurtmayla güneşli havanın tadını çıkardı.

,Özgün Tiran,Mesut Karaduman